Сетьєн: Я цілком задоволений грою Барселони

Барселоні було складно грати проти такої дисциплінованої команди, як Атлетіко.

Про це розповів головний тренер каталонського клубу Кіке Сетьєн.

"Сумно. Нам все складніше і складніше. Втрата очок означає, що у нас все менше шансів на боротьбу за титул. Ми повинні продовжувати працювати.

Атлетіко - хороша команда. Вони дуже добре захищаються, перекривають простір. У них відмінні гравці.

Я цілком задоволений грою команди. Часом ми досить добре володіли м'ячем. Нелегко грати проти такої дисциплінованої команди. Я задоволений тим, як працювали гравці і планом на матч", - розповів Сетьєн.