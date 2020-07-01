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Сімеоне: Ми старалися до кінця

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Дієго Сімеоне прокоментував матч проти Барселони
Сімеоне: Ми старалися до кінця
#Сімеоне, #Барселона, #Атлетіко

Джерело - sport.ua.

Атлетіко у матчі з Барселоною проробив гарну роботу.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне.

"Ми поважаємо Барселону, з огляду на якість цієї команди. Вони можуть створити проблеми, якщо дати їм вільний простір. Матч проходив відповідно до того, що ми зазвичай робимо. Ми добре почали, але Барселона забила гол зі стандарту. А потім на нас чекав важкий матч із суперником, який добре володіє м'ячем. Ми старалися до кінця. У нас були моменти - у Кости, у Лемара. Атлетіко проробив гарну роботу, і я задоволений.

Гравці Барселони відмінно показують себе в позиційному нападі, але також гарні і в швидких атаках. Це питання стилю, але я їх поважаю", - сказав Сімеоне.

Нагадаємо, Барселона у матчі трьома пенальті не змогла переграти Атлетіко у 33 турі Ла-Ліги.

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