Бразильський захисник покинув Ворсклу

Джерело - Чемпіон.
Бразильський захисник Артур залишив полтавську Ворсклу.
Про це заявив сам футболіст.
"Дякую, Полтава! Бажаю всього найкращого всім, хто працює в клубі. Було здорово відчувати себе частиною Ворскли в ці два роки", - написав Артур.
Артур став гравцем Ворскли в серпні 2018 року. Склад полтавської команди він поповнив на правах вільного агента, виступаючи перед цим за Інтернаціонал. У 2018 році захисник виступав в оренді Бразиль де Пелотас, де провів 5 поєдинків в Серії В.
В цілому, Артур провів за полтавців 40 матчів. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця 15 поєдинків, в яких він віддав три гольові передачі.
Нагадаємо, Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ.