Бразильський захисник покинув Ворсклу

У поточному сезоні на рахунку Артура 15 поєдинків

Джерело - Чемпіон.

Бразильський захисник Артур залишив полтавську Ворсклу.

Про це заявив сам футболіст.

"Дякую, Полтава! Бажаю всього найкращого всім, хто працює в клубі. Було здорово відчувати себе частиною Ворскли в ці два роки", - написав Артур.

Артур став гравцем Ворскли в серпні 2018 року. Склад полтавської команди він поповнив на правах вільного агента, виступаючи перед цим за Інтернаціонал. У 2018 році захисник виступав в оренді Бразиль де Пелотас, де провів 5 поєдинків в Серії В.

В цілому, Артур провів за полтавців 40 матчів. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця 15 поєдинків, в яких він віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ.