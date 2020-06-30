ТОП-матчі Європи: у пошуках інтриги

Джерело - Чемпіон.

Попередній тиждень став розчаруванням для тих, хто перш за все у футболі цінує інтригу. Знову втратила очки "Барселона". Тепер у "Реала" є право навіть не на одну, а на дві помилки. "Лаціо" поступився "Аталанті", виграючи 2:0. Тепер в "Ювентуса" +4 і, погодьтеся, у камбек "лаціале" зовсім не віриться. Попри те, що буде очна зустріч у Римі. Нарешті оформив чемпіонство "Ліверпуль".

Тим не менш, цього тижня нас все одно чекають цікаві протистояння.

Барселона – Атлетіко

Прогноз: точний рахунок 0:0. Коефіцієнт: 10,0

Втрата Бускетса стала вирішальною проти "Сельти". "Барсі" дуже не вистачало Серхіо для побудови своєї гри, а Ракітич, який його підміняв, ще й обрізався на перший гол. Проти "Атлетіко" Бускетс буде, але, здається, вже запізно.

"Барселоні" важко давалися голи проти "Атлетіко" і в кращі роки. Нагадаємо, "матрацники" двічі вибили каталонців з Ліги чемпіонів. Матчі зазвичай відбувається за схожим сценарієм: Мессі і компанія кружляють навколо штрафного майданчика, "Атлетіко" намагається вкусити на контратаках і при стандартах.

Обережний Сетьєн, який надає перевагу стерильному контролю, аніж ризикованим пасам, і Сімеоне, для якого ідеальний рахунок – це 1:0. Чому б "Барсі" і "Атлетіко", які вміють засушити, не зіграти взагалі без голів? Тим більше Мессі не в формі і б’є виключно повз ворота.

Реал Мадрид – Хетафе

Прогноз: перемога "Реалу" з форою -1,5 голи. Коефіцієнт 2,05

Рестарт для "Хетафе" не дався від слова "взагалі": три очки у чотирьох турах і про зону Ліги чемпіонів залишається хіба що мріяти – шансів обмаль.

А от у "Реалу" все чітко. Так, вболівальники "Барси" можуть апелювати на сприятливий арбітраж, але це справа симпатій. Команда Зідана перемагає впевнено, із запасом, а сам тренер дуже вміло використовує ротацію.

Наставник "Хетафе" Пепе Бордалас, попри всі заслужені компліменти, зазвичай нічого не може протиставити "Реалу". З п’яти матчів – одна нічия і чотири поразки, загальна різниця 2:10. Враховуючи, що "вершкові" пруть, як каток, не видно шансів для "Хетафе" і цього разу. Прогнозуємо перемогу "Реалу" із форою -1,5 голи. Коефіцієнт 2,05, який пропонують аналітики Parimatch, виглядає реальним.

Манчестер Сіті – Ліверпуль

Прогноз: перемога "Ліверпуля". Коефіцієнт: 3,20

Матч, в якому дуже багато невідомих - кадрових, фізичних, психологічних. У "Сіті" великі проблеми в обороні: випали і Фернандінью, молодий Гарсія, про Стоунза вже й так позабули. Ляпорт і слабенький Отаменді – майже безальтернативна пара. Відсутність Агуеро – це також дуже серйозно.

Щодо фізичної підготовки, то й тут перевага на боці мерсісайдців. Так, напевно вони дозволили собі трохи зайвого під час святкування чемпіонства. Але то було вже давно! "Ліверпуль" грає раз на тиждень, тоді як "Ман Сіті" у неділю мав чвертьфінал Кубка Англії проти "Ньюкасла".

Стосовно психології, команда Клоппа обов’язково планує зібратися ще раз і довести статус найкращої команди Англії. Тим більше буде чемпіонський коридор. А, можливо, у планах "Ліверпуля" оновити рекорд очок – це також абсолютно реально. "Ман Сіті" ж може спокійно думати про інші турніри: Кубок Ліги вже є, хороші шанси на Кубок Англії та на Лігу чемпіонів, де потрібно закріпити успіх з "Реалом".

Ну і не будемо забувати, що Клопп для Пепа – найважчий суперник у кар’єрі. Тож спрогнозуємо ще одну звитягу герра Юргена. Тим паче, що експерти Parimatch пропонують ну дуже спокусливий коефіцієнт 3,2.

Аталанта – Наполі

Прогноз: нічия. Коефіцієнт: 3,6

Робота Гаттузо на чолі "Наполі" заслуговує на дуже хорошу оцінку. Виграв Кубок Італії, дає затяжний бій "Барсі" у Лізі чемпіонів, підтягнувся у чемпіонаті з 14 на 5 місце. І якби не провал на початку роботи, боротися б зараз "Наполі" з "Аталантою" за Топ-4. Але вже як склалося.

Тим не менш, констатуємо дуже хорошу ходу неаполітанців. Особливо команді Гаттузо даються матчі на виїзді. З шести гостьових у Серії А вона перемогла у п’яти. Але у цьому матчі суперник такий, що ризикувати з перемогою "Наполі" не хочеться взагалі. А от якщо піднапружитися, то нічию виловити можна.

А ще "Наполі" за Гаттузо ще жодного разу не зіграв внічию у чемпіонаті. Можливо, сам Ріно не відмовився б від такого підсумку.