Зубков: Для мене важлива довіра Реброва

Український хавбек Олександр Зубков задоволений підписанням повноцінного контракту з Ференцварошом.

Про це розповів сам футболіст.

"Це рішення не було важким. Для мене важливо грати й отримувати довіру Сергія Реброва. Тричі велися переговори. Вони проходили досить важко, але я радий, що все так вийшло. Дякую Шахтарю.

Чутки про Серію А? Я спілкувався зі своїм агентом. Чутки були, але вони нічим не підкріплені. Для мене найголовніше - віддаватися на полі, а там буде видно. Не хочу загадувати, але хотілося б у кожному з ТОП-чемпіонатів пограти", - сказав Зубков.