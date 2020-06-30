Хетафе викупив захисника Барселони

Марк Кукурелья офіційно перейшов у Хетафе

Захисник Марк Кукурелья став повноцінним гравцем Хетафе.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Хетафе виплатить за трансфер гравця 10 млн євро, а самі каталонці отримають 10% від суми подальшого трансферу.

21-річний іспанець знаходився у Барселоні з 2012 року і дебютував за "синьо-гранатових" у жовтні 2017 року у Кубку Іспанії.

У липні 2019 році він перейшов на правах оренди в Хетафе, за який зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, Барселона вже знайшла потенційну заміну Сетьену.