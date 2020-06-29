 Інгулець у меншості врятувався в матчі з Минаєм у 21 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Громов залишить луганську Зорю
Сьогодні 17:40 1850
Максимов: Сказав Ісенку - молодець, але тепер ти знову третій воротар
Сьогодні 20:55 263
Гомес може замінити Шарана в Олександрії
Сьогодні 14:19 1435 1
УПЛ визнала Гітченка найкращим гравцем 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:44 291 1
Рябоконь - найкращий тренер 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:30 513
Фенербахче готує трансфер Родрігеса
Сьогодні 12:58 1223
Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії
Сьогодні 12:27 674
Леоненко: Я хочу щоб Динамо тренував Скрипник
Сьогодні 11:13 1028
Карпати цього тижня знімуться з УПЛ - ЗМІ
Сьогодні 10:43 2996
Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ
Вчора 21:24 369
Блоги
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол Андрій Твердохліб
27.06.2020 12:56 3446
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
27.06.2020 12:19 1172
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні Андрій Твердохліб
27.06.2020 11:47 10009 1
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
26.06.2020 19:50 4569
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:37 16222
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:25 Футбол Циганик: Карпатам немає сенсу догравати сезон - все одно вилетять 17
21:10 Футбол Барселона продала Артура в Ювентус 250
20:55 Футбол Максимов: Сказав Ісенку - молодець, але тепер ти знову третій воротар 263
20:40 Футбол К'єлліні і Буффон підписали нові контракти з Ювентусом 417
20:23 Футбол Інгулець у меншості врятувався в матчі з Минаєм у 21 турі Першої ліги 371
20:08 Футбол Агробізнес переграв Металург, Металіст 1925 знищив Черкащину. Результати матчів 21 туру Першої ліги 568
19:53 Футбол Шахтар повісив цінник на Коваленка 857
19:40 Футбол Інгулець підписав африканського легіонера 711
19:25 Футбол Віцепрезидент Маріуполя: Карпати не приїдуть - технічна поразка 808
19:10 Блог Володимир Кличко потрапив у добірку найкращих виходів на ринг 303
19:10 Баскетбол Колишній рекордсмен Миколаєва продовжить кар`єру у Данії 720
18:54 Футбол Авангард здолав Кремінь у 21 турі Першої ліги 722
18:40 Футбол Аталанта купила півзахисника Ювентуса 1072
18:25 Футбол Колишній тренер Львова очолив вірменський клуб 981
18:10 Бокс Вайт: Ф'юрі продовжує тікати від мене 1397
17:55 Футбол Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги 1184
17:40 Футбол Громов залишить луганську Зорю 1850
17:25 Баскетбол Помер колишній президент ФІБА 1304
17:10 Футбол Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі 1475
16:55 Баскетбол Барселона Пустового зіграє у фіналі чемпіонату Іспанії 938
16:40 Бокс Вайт: У Ф'юрі є вибір - або битися зі мною, або звільнити титул 418
16:25 Футбол Срна має можливість звільнити Каштру з посади наставника Шахтаря 1917
16:10 Футбол Колос хоче почати сезон 2020/21 на новому стадіоні 1826
15:56 Футбол Каштру: У нас є чіткий план щодо Сікана 2083
15:42 Футбол У Барселоні визначили майбутнє Сетьєна 1787

Інгулець у меншості врятувався в матчі з Минаєм у 21 турі Першої ліги

Сьогодні 20:23 371 0
З 54-ої хвилини матчу Інгулець грав у меншості
Інгулець у меншості врятувався в матчі з Минаєм у 21 турі Першої ліги
#Минай, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру Першої ліги Минай зустрічався з Інгульцем.

У першому таймі матчу Нурієв вивів вперед господарів. До перерви Минай створив ще кілька моментів, але їх не реалізував.

З 54-ої хвилини матчу Інгулець грав у меншості - Семенко на рівному місці отримав друге попередження. А на 73-ій хвилині Мішуренко зрівняв рахунок - 1:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
21 тур, 29 червня

Минай - Інгулець 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Нурієв, 1:1 - 73 Мішуренко

Раніше, Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги.

Нагадаємо, Інгулець підписав африканського легіонера.

Коментарі ()