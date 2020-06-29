Інгулець у меншості врятувався в матчі з Минаєм у 21 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру Першої ліги Минай зустрічався з Інгульцем.
У першому таймі матчу Нурієв вивів вперед господарів. До перерви Минай створив ще кілька моментів, але їх не реалізував.
З 54-ої хвилини матчу Інгулець грав у меншості - Семенко на рівному місці отримав друге попередження. А на 73-ій хвилині Мішуренко зрівняв рахунок - 1:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
21 тур, 29 червня
Минай - Інгулець 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Нурієв, 1:1 - 73 Мішуренко
Раніше, Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги.
Нагадаємо, Інгулець підписав африканського легіонера.