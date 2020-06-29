Інгулець у меншості врятувався в матчі з Минаєм у 21 турі Першої ліги

З 54-ої хвилини матчу Інгулець грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру Першої ліги Минай зустрічався з Інгульцем.

У першому таймі матчу Нурієв вивів вперед господарів. До перерви Минай створив ще кілька моментів, але їх не реалізував.

З 54-ої хвилини матчу Інгулець грав у меншості - Семенко на рівному місці отримав друге попередження. А на 73-ій хвилині Мішуренко зрівняв рахунок - 1:1.

Чемпіонат України - Перша ліга

21 тур, 29 червня

Минай - Інгулець 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Нурієв, 1:1 - 73 Мішуренко

Раніше, Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги.

Нагадаємо, Інгулець підписав африканського легіонера.