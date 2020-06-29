У Барселоні визначили майбутнє Сетьєна

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн не залишиться в клубі на наступний сезон.
Про це повідомляє Goal.com.
У 61-річного фахівця погіршилися стосунки з футболістами. І гравці, і керівництво синьо-гранатових впевнені, що краще розлучитися з Сетьєном після закінчення сезону. Це і трапиться, якщо в команді не відбудеться кардинальних змін найближчим часом.
Контракт Сетьєна розрахований на 2,5 роки, але більшість членів ради директорів клубу вже вирішило розлучитися з тренером. Керівники розчаровані як результатами і грою команди, так і заявами Сетьєна. У клубі починають думати, що призначення тренера було помилкою.
Частина гравців Барселони не розуміє вимог тренера, інші футболісти незадоволені його методами, а більша частина команди негативно ставиться до заяв тренера на пресконференціях, де він часом говорить про конкретних гравців.
Сетьен може зберегти свою посаду тільки в разі перемоги в Лізі чемпіонів.
Також, Реал обіграв Еспаньйол.
Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Сельтою.