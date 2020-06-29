Шаблій стане неофіційним спортдиректором Зорі

Футбольний агент Вадим Шаблій неофіційно виконуватиме обов'язки спортивного директора Зорі.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Ставлення президента Зорі (Євгенія Геллера) до агента №1 в клубі (Вадима Шаблія) не змінилося. Воно як і раніше досить позитивне, тому що вони співпрацюють 7 або 8 років.

А Віктор Скрипник для Геллера, як я розумію, просто черговий тренер. Може, він не настільки розбирається в тонкощах футболу і не бачить, що Скрипник зробив з командою. Вибираючи між Скрипником і Шаблієм, він свій вибір, швидше за все, зробить на користь другого.

Вадим Шаблій буде неофіційно виконувати ті ж функції, що виконує спортивний директор клубу. Тобто він буде визначати якусь кадрову стратегію", - сказав Співаковський.