Максимов: Могли програти матч з Олімпіком

Ворскла не змогла відновитися до матчу проти Олімпіка після гри у півфіналі Кубка України.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Команда була втомленою, це зрозуміло. Хотіли, але не виходило. І втома, і невезіння десь. Боялися програти.

Не можуть тільки 11–15 футболістів грати весь чемпіонат. Чемпіонат великий. Хтось травмувався, хтось жовту отримав. Беремо найсильніших, молодь десь підтягуємо.

Не програли. Для нас це ще нормальний результат. Могли й програти. Після такої поїздки в Маріуполь всі сили віддали. Думаю, нічого страшного не сталося", - розповів Максимов.