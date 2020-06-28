Маріуполь вдома переміг СК Дніпро-1 у 28 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру УПЛ Маріуполь приймав СК Дніпро-1.
У першому таймі матчу господарі забили два голи. У середині другого тайму матчу було вилучено гравця господарів Муравського і призначено пенальті, яке реалізував Хобленко. Дніпряни відігратися не змогли за той час, що був до завершення зустрічі.
ФК Маріуполь - СК Дніпро-1 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Корнієнко, 2:0 - 45+4 Кащук, 2:1 - 66 Хобленко (пен)
Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Дава, Муравський, Биков – Федорчук, Ігнатенко (Чех 77) – Кащук (Фомін 56), Мішньов (Топалов 77), Корнієнко (Горбунов 56) – Кулаков (Чурко 67)
Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Сваток, Логінов, Цуріков – Кравченко (Ді Франко 46) – Тейлор (Супряга 28), Вакулко, Когут (Батагов 81), Назаренко (Булеца 46) – Хобленко (Чичиков 83)
Попередження: Ігнатенко 38, Муравський 48, Кулаков 58 – Логінов 45, Сваток 58, Ді Франко 82
Вилучення: Муравський 65 (друга жовта)
Нагадаємо, Ворскла в серії пенальті перемогла маріуполь та пробилася до фіналу Кубку України.