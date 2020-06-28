Від коронавірусу помер колишній тренер збірної Сербії та Чорногорії

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Серветта, Аріса, ряду інших клубів, а також збірних Югославії та її наступниці Сербії та Чорногорії Ілія Петкович напередодні помер у віці 74 років.

За інформацією L'Équipe, Петкович останнім часом боровся з виразкою шлунку, через що його організм був ослаблений. З цієї причини, колишній тренер не зумів перебороти коронавірус, яким виявився заражений...

У 2006 році Ілія Петкович вивів збірну Сербії та Чорногорії до фінальної частини чемпіонату світу. На тому мундіалі балканці програли всі три матчі в "групі смерті" - Аргентині, Нідерландам і Кот-д'Івуару.