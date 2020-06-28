Від коронавірусу помер колишній тренер збірної Сербії та Чорногорії

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер Серветта, Аріса, ряду інших клубів, а також збірних Югославії та її наступниці Сербії та Чорногорії Ілія Петкович напередодні помер у віці 74 років.
За інформацією L'Équipe, Петкович останнім часом боровся з виразкою шлунку, через що його організм був ослаблений. З цієї причини, колишній тренер не зумів перебороти коронавірус, яким виявився заражений...
У 2006 році Ілія Петкович вивів збірну Сербії та Чорногорії до фінальної частини чемпіонату світу. На тому мундіалі балканці програли всі три матчі в "групі смерті" - Аргентині, Нідерландам і Кот-д'Івуару.
Ilija Petkovic, who starred for Yugoslavia at the 1974 #WorldCup and guided Serbia and Montenegro to the 2006 edition as coach, has died at the age of 74.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2020
Our thoughts are with his loved ones at this sad time. pic.twitter.com/5aDy5nrgPu