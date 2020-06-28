Ворскла - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

Ворскла - Олімпік

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) проведе 35-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 18 матчів: +6=7-5 м’ячі 24-20

На полі Ворскли — 9 матчів: +5=3-1 м’ячі 14-8

В УПЛ зіграно 15 матчів: +5=6-4 м’ячі 22-19.

На полі Ворскли — 7 матчів: +4=2-1 м’ячі 12-8

Попередній матч на полі Ворскли — 07.03.2020. 22-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Ворскла — Олімпік — 1:0

Гол: В. Кулач (63).

Полтавці в УПЛ забивають голи у всіх домашніх матчах з олімпійцями.

Цікаві факти та можливі події

Безпрограшна домашня серія полтавців триває в УПЛ 6 матчів: 5 перемог та нічия.

Ворскла може 190-й раз в УПЛ зіграти внічию.

Безнічийна гостьова серія Олімпіка триває в УПЛ 8 ігор: 3 перемоги та 5 поразок.

Олімпік при Ігорю Климовському на полі суперників в УПЛ ще не перемагав — 6 ігор: =4-2.

Юрій Максимов біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 30-ї нічиєї своїх підопічних.

25-й гол в УПЛ може забити Владислав Кулач (Ворскла).