Десна - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

Десна - Динамо

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 33 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 6 матчів: +1=1-4 м’ячі 4-11

На полі Десни — 3 матчі: +0=0-3 м’ячі 1-5

В УПЛ зіграно 5 матчів: +1=1-3 м’ячі 4-9

На полі Десни — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-3

Останній матч на полі Десни — 15.12.2019. 18-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Десна — Динамо — 0:1

Гол: В. Циганков (25).

Динамівці забивають голи у всіх особистих зустрічах з Десною.

Цікаві факти та можливі події