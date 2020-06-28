Десна - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
28 тур
Десна - Динамо
Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 33 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 6 матчів: +1=1-4 м’ячі 4-11
На полі Десни — 3 матчі: +0=0-3 м’ячі 1-5
В УПЛ зіграно 5 матчів: +1=1-3 м’ячі 4-9
На полі Десни — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-3
Останній матч на полі Десни — 15.12.2019. 18-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Десна — Динамо — 0:1
Гол: В. Циганков (25).
Динамівці забивають голи у всіх особистих зустрічах з Десною.
Цікаві факти та можливі події
- Гольовий клубний рекордний серіал Десни продовжується в Чемпіонаті 8 ігор — 18 голів.
- Гольова серія Динамо з 24 листопада минулого року триває в Чемпіонаті 13 ігор — 28 голів.
- Пропускний серіал динамівців нараховує 6 ігор — 8 голів.
- 60-й матч Десни в УПЛ, у якому чернігівський клуб може 10-й раз зіграти внічию.
- Гольовий серіал Карлоса Де Пени (Динамо) триває в УПЛ 3 гри — 3 голи.
- 45-й гол в УПЛ може забити Віктор Циганков, 10-й — Карлос Де Пена (обоє — Динамо).
- Олександр Рябоконь проведе 120-й матч біля керма різних клубів УПЛ.