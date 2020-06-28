Маріуполь - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

Маріуполь - Дніпро-1

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 121 матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 1-5 — в УПЛ

На полі Маріуполя — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0

Попередній матч на полі Маріуполя — 20.10.2019. 11-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Маріуполь — Дніпро-1 — 1:0

Гол: В. Федорчук (82).

Азовці в УПЛ не можуть "розмочити" ворота дніпрян впродовж 188-ми хвилин.

Цікаві факти та можливі події

Безнічийний серіал Дніпра-1 продовжується в УПЛ 7 ігор: 5 перемог та 2 поразки.

Безпрограшна домашня серія Маріуполя триває в Чемпіонаті 3 гри: +2=1.

Дніпряни на полях суперників пропускають голи в УПЛ в 5-ти поспіль матчах — 12 м’ячів.

Олександр Бабич біля керма різних клубів УПЛ може зазнати 30-ї домашньої поразки.

Маріуполь на своєму полі при Олександру Бабичу в Чемпіонатах може забити 50-й гол або пропустити 50-й гол: ще по 1 м’ячу.

30-й гостьовий матч Дмитра Михайленка біля керма різних клубів УПЛ.

10-й гол в УПЛ може забити Андрій Цуріков (Дніпро-1).