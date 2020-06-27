Карпати – ФК Львів 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ.
Карпати – ФК Львів 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 36 Сабіну, 1:1 – 62 Деда
Карпати: Кудрик, Дубінчак, Слюсар, Гіоргадзе (Тлумак, 74), Якімець, Сич, Хахльов, А. Козак (Руніч, 58), Притула, Танчик (Хлань, 74), Бойчук (Деда, 58).
Запасні: Сасс, Береза, Карабін, Сільченко.
ФК Львів: Сарнавський, Борзенко, Гончар (Люлька, 71), Братков, Бопесу (Клименчук, 83), Татарков, Сабіно (Приймак, 46), Богунов (Ренан, 80), Алваро, Яковеллі, Шина.
Запасні: Пеньков, Кравчук, Велвес, Ходаковський, Жонатан.
Попередження: Хахльов, 16, Гіоргадзе, 40, Слюсар, 58, Кудрик, 90+4 – Шина, 72, Богунов, 76.
Вилучення: Хахльов, 42 (друге попередження).
Раніше, Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ.