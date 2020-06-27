 Шахтар - Зоря 0:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ
Сьогодні 21:20 514
Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 21:22 509
Ференцварош викупив Зубкова у Шахтаря
Сьогодні 21:07 476
Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 290
Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 1082
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки
Сьогодні 14:43 1300 2
Аліпов - головний тренер жіночої збірної України
Сьогодні 13:24 561
Зеленський закликав відродити один з померлих клубів УПЛ
Вчора 20:25 52548 11
Названо дати і час початку матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 20:10 1697
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Вчора 19:50 3719
Блоги
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:43 1298 2
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:56 1535
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:19 526
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:47 6606 1
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 3717
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
Вчора 18:37 7954
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
Вчора 18:06 1714
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх Андрій Твердохліб
Вчора 17:40 1411
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 16:36 851
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав Андрій Твердохліб
Вчора 07:35 5077
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії Андрій Твердохліб
25.06.2020 20:27 2446
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
25.06.2020 12:01 5668
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
25.06.2020 08:54 1252
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо Андрій Твердохліб
25.06.2020 07:34 9952
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився Valeriy Ruchka
24.06.2020 18:01 924
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:23 Футбол Анчелотті: Клопп створив ідеальну машину 127
23:07 Футбол Троє гравців Ворскли можуть пропустити матч з Олімпіком 474
22:54 Футбол Шахтар - Зоря 0:0. Огляд матчу 629
22:40 Футбол Кальярі у матчі з шістьма голами обіграло Торіно у 28 турі Серії А 248
22:26 Футбол Осасуна вирвала перемогу у Леганеса у 32 турі Ла-Ліги 926
22:09 Футбол Манчестер Юнайтед у додатковий час обіграв Норвіч в 1/4 Кубка Англії 1121
21:56 Футбол Динамо відправилось на матч з Десною без двох лідерів 1452
21:44 Футбол Колос – Олександрія 2:1. Огляд матчу 1412
21:22 Пряма трансляція Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 509
21:20 Футбол Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ 514
21:07 Футбол Ференцварош викупив Зубкова у Шахтаря 476
20:50 Футбол Дженоа вирвала нічию у матчі з Брешією в 28 турі Серії А 1725
20:39 Футбол Динамо Брест із Мілевським поступилося Німану у 15 турі чемпіонату Білорусі 1766
20:30 Футбол Шахтар зібрав на трибунах Олімпійського близько 5 тис фанатів 2301
20:16 Футбол Шахтар Вернидуба не зміг переграти ФК Мінськ у 15 турі чемпіонату Білорусі 2088
20:10 Футбол Карпати – ФК Львів 1:1. Відео голів 2214
19:56 Футбол Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги 1886
19:42 Пряма трансляція Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 4416
19:41 Футбол Колос – Олександрія 2:1. Відео голів 2246
19:27 Легка атлетика Логвиненко виграла унікальний легкоатлетичний баттл 2160
19:04 Футбол Соломон і Фернандо у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею 2425
18:54 Футбол Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ 290
18:52 Футбол Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ 1082
18:39 Футбол Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні 2530
18:25 Футбол Гоффенгайм знищив Боруссію Д, перемоги Вердера та Лейпцига. Результати 34 туру Бундесліги 2525

Шахтар - Зоря 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 22:54 629 0
Огляд матчу Шахтар - Зоря
Шахтар - Зоря 0:0. Огляд матчу
#Шахтар, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 27 червня

Шахтар - Зоря 0:0

Попередження: Тете (58)

Шахтар: Пятов (к), Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63)

Зоря: Нікола Василь,Тимчик, Абу Ханна, Циганікс (Іванисеня, 65), Михайліченко, Юрченко, Хомченовський, Кочергін, Лєднєв (Луньов, 74), Кабаєв (Перович, 90), Громов

Раніше, Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ.

Коментарі ()