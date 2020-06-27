Шахтар - Зоря 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.
Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 27 червня
Шахтар - Зоря 0:0
Попередження: Тете (58)
Шахтар: Пятов (к), Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63)
Зоря: Нікола Василь,Тимчик, Абу Ханна, Циганікс (Іванисеня, 65), Михайліченко, Юрченко, Хомченовський, Кочергін, Лєднєв (Луньов, 74), Кабаєв (Перович, 90), Громов
Раніше, Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ.