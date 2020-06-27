Еспаньйол звільнив головного тренера

У Еспаньйолі не задоволені результатами команди

Головний тренер Еспаньола Абелардо Фернандес звільнений з займаної посади.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з наставником тренерський штаб залишають і його помічники Томас Ервас і Іньякі Техада. Згідно із заявою клубу, таке рішення було прийнято в зв'язку з виступами команди.

"Клуб прийняв це рішення в результаті спортивних виступів першої команди і з наміром зберегти прописку в Ла Лізі", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що фахівець очолив Еспаньол в грудні 2019 року. За сім турів до закінчення чемпіонату команда займає останнє місце, відстаючи від зони порятунку на вісім очок.

Нагадаємо, Бетіс здолав Еспаньйол у 31 турі Ла-Ліги.