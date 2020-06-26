Джерело - ФК Динамо.
Капітан Динамо Сергій Сидорчук повернувся до тренувань разом з командою.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
29-річному півзахиснику вже зняли шви з розсіченої ноги, але поки він займається окремо, разом з Микитою Бурдою, який також проходить відновлення після травми.
Сергій ще не готовий допомогти команді в майбутній грі з Десною, проте є всі підстави сподіватися на його повернення в загальну групу на наступному тижні.
Нагадаємо, ФІФА зобов'язала Динамо погасити борг перед Мбокані.