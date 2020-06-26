Клуб Другої ліги розпустив команду по СМС

Джерело - sport.ua.
Футболісти друголігового Калуша отримали від керівництва клубу СМС про те, що їм надається статус вільного агента.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Цим правом вже скористалися два гравці - Данило Книш перейшов в Минай, а Володимир Сениця став гравцем Інгульця.
Перед командою є фінансові заборгованості, однак, вони не критичні. Остаточна доля клубу стане відома наступного тижня.
Нагадаємо, що чемпіонат України у Другій лізі був припинений через пандемію коронавірусу, після чого не відновився.
Раніше, Калуш може припинити своє існування.