Клуб Другої ліги розпустив команду по СМС

У Другій лізі може стати на один клуб менше

Футболісти друголігового Калуша отримали від керівництва клубу СМС про те, що їм надається статус вільного агента.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Цим правом вже скористалися два гравці - Данило Книш перейшов в Минай, а Володимир Сениця став гравцем Інгульця.

Перед командою є фінансові заборгованості, однак, вони не критичні. Остаточна доля клубу стане відома наступного тижня.

Нагадаємо, що чемпіонат України у Другій лізі був припинений через пандемію коронавірусу, після чого не відновився.

Раніше, Калуш може припинити своє існування.