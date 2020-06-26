 Клуб Другої ліги розпустив команду по СМС | Футбол | Champion.com.ua
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Клуб Другої ліги розпустив команду по СМС

Сьогодні 22:34 231 0
У Другій лізі може стати на один клуб менше
Клуб Другої ліги розпустив команду по СМС
#Калуш, #ПФЛ

Джерело - sport.ua.

Футболісти друголігового Калуша отримали від керівництва клубу СМС про те, що їм надається статус вільного агента.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Цим правом вже скористалися два гравці - Данило Книш перейшов в Минай, а Володимир Сениця став гравцем Інгульця.

Перед командою є фінансові заборгованості, однак, вони не критичні. Остаточна доля клубу стане відома наступного тижня.

Нагадаємо, що чемпіонат України у Другій лізі був припинений через пандемію коронавірусу, після чого не відновився.

Раніше, Калуш може припинити своє існування.

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