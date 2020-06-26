 Стала відома дата початку нового сезону Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Стала відома дата початку нового сезону Ліги 1

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Нинішній сезон був завершений достроково
Стала відома дата початку нового сезону Ліги 1
#Франція, #Ліга 1

Джерело - sport.ua.

Професійна футбольна ліга Франції планує розпочати новий сезон в Лізі 122 серпня.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

У зв'язку з тим, що деякі французькі клуби можуть дістатися до вирішальних стадій єврокубків, в календарі першого туру можливі зміни.

Зимова пауза в чемпіонаті буде тривати з 23 грудня по 6 січня. Завершиться сезон 23 травня 2021 року.

З великою часткою ймовірності, новий сезон у Франції почнеться з глядачами на трибунах.

Нинішній сезон був достроково завершений в кінці квітня через пандемію коронавірусу.

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