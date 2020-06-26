Стала відома дата початку нового сезону Ліги 1

Нинішній сезон був завершений достроково

Професійна футбольна ліга Франції планує розпочати новий сезон в Лізі 122 серпня.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

У зв'язку з тим, що деякі французькі клуби можуть дістатися до вирішальних стадій єврокубків, в календарі першого туру можливі зміни.

Зимова пауза в чемпіонаті буде тривати з 23 грудня по 6 січня. Завершиться сезон 23 травня 2021 року.

З великою часткою ймовірності, новий сезон у Франції почнеться з глядачами на трибунах.

Нинішній сезон був достроково завершений в кінці квітня через пандемію коронавірусу.

Раніше, ПСЖ не зацікавлений у трансфері Додо.