Стала відома дата початку нового сезону Ліги 1

Джерело - sport.ua.
Професійна футбольна ліга Франції планує розпочати новий сезон в Лізі 122 серпня.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
У зв'язку з тим, що деякі французькі клуби можуть дістатися до вирішальних стадій єврокубків, в календарі першого туру можливі зміни.
Зимова пауза в чемпіонаті буде тривати з 23 грудня по 6 січня. Завершиться сезон 23 травня 2021 року.
З великою часткою ймовірності, новий сезон у Франції почнеться з глядачами на трибунах.
Нинішній сезон був достроково завершений в кінці квітня через пандемію коронавірусу.
Раніше, ПСЖ не зацікавлений у трансфері Додо.