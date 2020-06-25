Визначилась зарплата Вернера у Челсі

Тімо Вернер отримав кращі фінансові умови у Челсі

Стала відома зарплата німецького форварда Тімо Вернера, який перейшов у Челсі з Лейпцига.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 24-річний нападник буде заробляти в Лондоні 15,5 млн євро в рік.

Вернер поки не приєднався до Челсі і зробить це в липні, після закінчення сезону в німецькій Бундеслізі. Залишок чемпіонату Вернер проведе в Лейпцигу.

Форвард в нинішньому сезоні провів 43 матчі за Лейпциг у всіх турнірах, в яких забив 32 голи і зробив 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про трансфер нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера.