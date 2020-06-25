Клайн покине Ліверпуль

Натаніель Клайн змінить клуб

Крайній захисник Ліверпуля Натаніель Клайн покине команду у кінці червня.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Ліверпуль не скористався можливістю продовжити чинну угоду гравця до кінця поточного сезону і вирішили відпустити його достроково – з 1 липня Натаніель стане вільним агентом.

Клайн перейшов у Ліверпуль в 2015 році з Саутгемптона за 17,7 млн євро. За цей час зіграв за мерсисайдців у 103 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Крістал Пелес у 31 турі АПЛ.