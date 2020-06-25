Андрій Ярмоленко втратить трьох партнерів по команді

Пабло Сабалета, Карлос Санчес і Джеремі Нгакія покинуть Вест Гем 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Сабалета приєднався до "молотів" три року тому і відразу завоював прихильність фанатів. Поточний сезон (9 зіграних матчів) аргентинця зіпсувала травма, через яку Вест Гем не захотів продовжувати контракт.

Санчес також мав проблеми зі здоров'ям – жодної зіграної хвилини в АПЛ 2019/20. Натомість Нгакія став одним з відкриттів Моєса, завоювавши місце на правому фланзі оборони. Вест Гем пропонував 19-річному англійцю новий контракт на покращених умовах, але відмовився сам гравець.

Нагадаємо, Тоттенгем розібрався з Вест Гемом у 31 турі АПЛ.