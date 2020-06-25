Педро влітку змінить клуб

Півзахисник Челсі Педро після завершення поточного сезону перейде у Рому.

Про це повідомляє Sky Sports.

32-річний іспанець перейде в Рому на правах вільного агента. Гравець підпише з новим клубом дворічний контракт з опцією пролонгації ще на один рік.

Зарплата футболіста в Ромі складе 55 тис євро на тиждень (2,9 млн євро в рік). Відзначається, що сторони вже обговорили всі деталі майбутньої угоди.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про трансфер нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера.