Панков: В Україні Мілевський - це серйозний бренд

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський є одним із найпопулярніших футболістів в Україні.

Про це розповів агент гравця Олександр Панков.

"Тебе сприймають як агента Артема Мілевського, а не як Олександра Панкова. Тебе це не зачіпає? Я знав, що так буде. В Україні Артем Мілевський - це серйозний бренд, серйозне ім'я, кваліфікований футболіст, сильно розкручений, зі своїми історіями, зашкварамі і перемогами. До співпраці з Артемом у мене було 60 осіб.

Я знав, що коли я почну з ним працювати, мене будуть з ним позиціонувати. В Україні за медійності Зінченко стоїть на першому місці, Мілевський - на другому. Я не став цьому противитися: втомився розповідати, що у мене є Чигринський, Хачеріді, Селін і інші", - розповів Панков.