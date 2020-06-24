Ексгравця Динамо звинуватили у побитті дружини

Дуду прокоментував звинувачення колишньої дружини

Колишня дружина звинуватила ексгравця Динамо Дуду у домашньому насильстві.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Дуду відвідав поліцейську дільницю через звинувачення з боку колишньої дружини Маллен Охані.

"Я дізнався вранці, що вона звинувачує мене. Я подзвонив адвокату, і ми прийшли до поліцейської дільниці. Я представив свою версію події, мене вислухали. Також я представлю фото, які підтвердять, що я нічого не робив і прояснять ситуацію. Агресії не було. Фото покажуть, що насправді трапилося", - розповів Дуду.

Футболіст в розлученні, його відносини з Маллен Оханной тривали 11 років, у них двоє дітей. Це не перший випадок, коли хавбек потрапляє в скандали через звинувачення в домашньому насильстві.

28-річний Дуду виступав за Динамо у 2011-2015 роках, наразі грає за Палмейрас.

Нагадаємо, ФІФА зобов'язала Динамо погасити борг перед Мбокані.