 Назарина: У Карпатах отримав важливий досвід | Футбол | Champion.com.ua
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Назарина: У Карпатах отримав важливий досвід

Сьогодні 18:22 375 0
Єгор Назарина прокоментував період у Карпатах
Назарина: У Карпатах отримав важливий досвід
#Карпати, #УПЛ, #Назарина

Джерело - fckarpaty.com.

Півзахисник Єгор Назарина підтвердив, що покидає Карпати.

Про це розповів сам футболіст.

"Передусім хочу подякувати львівському клубу: гравцям, тренерам, персоналу і всім тим, кого зустрічав за увесь час перебування в Карпатах. Окремо хочу висловити вдячність і повагу вболівальникам, які підтримували нас у скрутні хвилини.

Зрештою, позитивних моментів також вистачало, хоча не так багато, як хотілося б нам усім. Залишаю Львів з вдячністю. Під керівництвом цього тренерського штабу я зростав і чимало навчився. Тут я отримав важливий досвід – в Прем’єр-лізі раніше я практично не виступав. Якби я міг повернутися у минуле, то все одно погодився б на перехід у Карпати. Хоч цей період був загалом невдалим для команди, та я розцінюю його для себе виключно як позитивний", - розповів Назарина.

У нинішньому сезоні Назарина став одним з лідерів Карпат. На його рахунку 5 голів в 15 матчах УПЛ за львівський клуб.

Раніше повідомлялося, що Назарина залишив львівські Карпати.

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