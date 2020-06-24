Назарина: У Карпатах отримав важливий досвід

Півзахисник Єгор Назарина підтвердив, що покидає Карпати.

Про це розповів сам футболіст.

"Передусім хочу подякувати львівському клубу: гравцям, тренерам, персоналу і всім тим, кого зустрічав за увесь час перебування в Карпатах. Окремо хочу висловити вдячність і повагу вболівальникам, які підтримували нас у скрутні хвилини.

Зрештою, позитивних моментів також вистачало, хоча не так багато, як хотілося б нам усім. Залишаю Львів з вдячністю. Під керівництвом цього тренерського штабу я зростав і чимало навчився. Тут я отримав важливий досвід – в Прем’єр-лізі раніше я практично не виступав. Якби я міг повернутися у минуле, то все одно погодився б на перехід у Карпати. Хоч цей період був загалом невдалим для команди, та я розцінюю його для себе виключно як позитивний", - розповів Назарина.