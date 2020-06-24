Тангі Ндомбеле може змінити клуб

Півзахисник Тоттенгема Тангі Ндомбеле більше не збирається грати під керівництвом головного тренера лондонського клубу Жозе Моуріньо.

Про це повідомляє ESPN

Конфлікт між гравцем і тренером виник на тренуванні в понеділок і продовжився в офісі Жозе на клубній базі.

Ндомбеле не має наміру вирішувати ситуацію мирним діалогом і може покинути клуб. У його послугах зацікавлені ПСЖ, Барселона і Баварія.

Трансфер гравця влітку минулого року обійшовся Тоттенгему в 62 млн євро - найдорожча покупка в історії лондонського гранда. З тих пір француз забив 2 голи і віддав 4 ассисти в 27 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, Тоттенгем розібрався з Вест Гемом у 31 турі АПЛ.