Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Тоттенгема Тангі Ндомбеле більше не збирається грати під керівництвом головного тренера лондонського клубу Жозе Моуріньо.
Про це повідомляє ESPN
Конфлікт між гравцем і тренером виник на тренуванні в понеділок і продовжився в офісі Жозе на клубній базі.
Ндомбеле не має наміру вирішувати ситуацію мирним діалогом і може покинути клуб. У його послугах зацікавлені ПСЖ, Барселона і Баварія.
Трансфер гравця влітку минулого року обійшовся Тоттенгему в 62 млн євро - найдорожча покупка в історії лондонського гранда. З тих пір француз забив 2 голи і віддав 4 ассисти в 27 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, Тоттенгем розібрався з Вест Гемом у 31 турі АПЛ.