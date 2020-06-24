Гра буде 27 червня о 17.00

Джерело - ФК Карпати.

Матч 28-го туру УПЛ Карпати - Львів відбудеться в Луцьку на стадіоні Авангард.

Про це повідомляє прес-служба Карпат.

Перенесення зустрічі на іншу арену пов'язаний зі складною епідеміологічною ситуацією у Львівській області.

Матч розпочнеться о раніше призначену дату - 27 червня о 17.00.

Авангард заявлений резервним стадіоном львівського клубу, на ньому домашні матчі першої ліги проводить Волинь.

Луцький клуб 29 червня на цій же арені прийме Оболонь Бровар.

Раніше, УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати – Олімпік.