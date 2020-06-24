 Матч Карпати - Львів відбудеться у Луцьку | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Карпати - Львів відбудеться у Луцьку

Сьогодні 13:33 913 0
Гра буде 27 червня о 17.00
Матч Карпати - Львів відбудеться у Луцьку
#Карпати, #Львів

Джерело - ФК Карпати.

Матч 28-го туру УПЛ  Карпати - Львів відбудеться в Луцьку на стадіоні Авангард.

Про це повідомляє прес-служба Карпат.

Перенесення зустрічі на іншу арену пов'язаний зі складною епідеміологічною ситуацією у Львівській області.

Матч розпочнеться о раніше призначену дату - 27 червня о 17.00.

Авангард заявлений резервним стадіоном львівського клубу, на ньому домашні матчі першої ліги проводить Волинь.

Луцький клуб 29 червня на цій же арені прийме Оболонь Бровар.

Раніше, УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати – Олімпік.

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