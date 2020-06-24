Челсі продовжив контракти з Вілліаном і Педро

Футболісти залишаться в клубі до кінця сезону-2019/20

Півзахисники Челсі Вілліан і Педро погодилися залишитися в команді до фактичного завершення сезону-2019/20.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Поточні угоди з гравцями були розраховані до 30 червня. Таким чином, Вілліан і Педро зможуть допомогти синім у Лізі чемпіонів, АПЛ і Кубку Англії.

Нагадаємо, що 31-річний бразилець виступає за Челсі з 2013 року. Педро, в свою чергу, став гравцем лондонців у 2015 році.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про трансфер нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера.