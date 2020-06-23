Захисник Шахтаря Додо від агентів отримує всю інформацію щодо інтересу до нього з боку європейських клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Я дуже задоволений, що такий інтерес є. Ці два клуби серед найкращих в Європі. Я читаю інформацію з цього приводу. Мої агенти надсилають мені цю інформацію, навіть якщо я не хочу, щоб мене турбували.

Я поважаю Шахтар. Я добре себе проявляю в клубі. Дозволю своїм агентам займатися цим питанням. Нам з Шахтарем ще належить зіграти в Лізі Європи, я повинен викластися на повну разом з командою", - сказав Додо.