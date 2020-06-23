 Додо: Я задоволений, що мною цікавляться Баварія та ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
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Додо: Я задоволений, що мною цікавляться Баварія та ПСЖ

Сьогодні 14:55 1095 0
Гравець гірників прокоментував інтерес до нього інших клубів
Додо: Я задоволений, що мною цікавляться Баварія та ПСЖ
#Додо, #Шахтар

Джерело - Topmercato.

Захисник Шахтаря Додо від агентів отримує всю інформацію щодо інтересу до нього з боку європейських клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Я дуже задоволений, що такий інтерес є. Ці два клуби серед найкращих в Європі. Я читаю інформацію з цього приводу. Мої агенти надсилають мені цю інформацію, навіть якщо я не хочу, щоб мене турбували. 

Я поважаю Шахтар. Я добре себе проявляю в клубі. Дозволю своїм агентам займатися цим питанням. Нам з Шахтарем ще належить зіграти в Лізі Європи, я повинен викластися на повну разом з командою", - сказав Додо.

Раніше, Шахтар вів переговори по бразильцю з Баварією, але мюнхенців не влаштувала ціна. 

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