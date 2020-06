Баварія не платитиме за Сане більше 40 мільйонів

Баварія готова цього літа заплатити за гравця 40 мільйонів євро, але якщо Манчестер Сіті не погодиться, то через рік мюнхенці безкоштовно укладуть контракт з Лероем.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальке.

Because of many requests about @LeroySane19: there is still no agreement on the transfer fee. @fcbayern offers 40 Mio €. the poker continues. @ManCity now knows: Sané will go to Munich. either for a lower transfer fee in 2020. or in summer 2021 for free