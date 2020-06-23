Джерело - mancity.com.
Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро отримав травму в матчі 30-го туру чемпіонату Англії проти Бернлі (5:0).
Про це заявив тренер команди Жузеп Гвардіола.
"Травма має не дуже добрий вигляд. Щось із коліном. Дізнаємося подробиці завтра.
Він відчув біль в коліні, і в останній місяць йому буде нелегко, але ми подивимося.
Лікар сказав, що завтра ми дізнаємося більше, але на цей час все не добре", - сказав Гвардіола.
Аргентинець не зміг дограти матч до кінця, його замінили в кінці першого тайму після фолу на ньому захисника Бен Мі.