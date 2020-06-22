Арсенал готує екстрений трансфер голкіпера

Джерело - football24.ua.
Арсенал знайшов несподівану підміну основному голкіперу Бернду Лено, який зазнав важкої травми в матчі проти Брайтона.
Про це повідомляє Express.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета хоче підписати резервіста Бернлі Джо Гарта, який програв конкуренцію за місце в основі і збирається покинути клуб 30 червня у статусі вільного агента.
Регламентом АПЛ передбачено екстрені трансфери на випадок серйозних травм голкіперів.
У нинішньому сезоні Джо Гарт провів лише 3 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 7 м'ячів.
Раніше він захищав кольори Вест Гема, Торіно, Манчестер Сіті та низки інших англійських команд.
Нагадаємо, Брайтон сенсаційно вирвав перемогу в Арсенала в 30 турі АПЛ.