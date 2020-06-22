Арсенал готує екстрений трансфер голкіпера

Ексголкіпер збірної Англії може перейти у Арсенал

Арсенал знайшов несподівану підміну основному голкіперу Бернду Лено, який зазнав важкої травми в матчі проти Брайтона.

Про це повідомляє Express.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета хоче підписати резервіста Бернлі Джо Гарта, який програв конкуренцію за місце в основі і збирається покинути клуб 30 червня у статусі вільного агента.

Регламентом АПЛ передбачено екстрені трансфери на випадок серйозних травм голкіперів.

У нинішньому сезоні Джо Гарт провів лише 3 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 7 м'ячів.

Раніше він захищав кольори Вест Гема, Торіно, Манчестер Сіті та низки інших англійських команд.

Нагадаємо, Брайтон сенсаційно вирвав перемогу в Арсенала в 30 турі АПЛ.