Французький півзахисник Поль Погба може принести ще багато користі Манчестер Юнайтед.

Про це розповів колишній захисник МЮ Гарі Невілл.

"Я не сумніваюся, що якщо Погба буде відданий Манчестер Юнайтед, то принесе багато користі команді. Його голи і результативні передачі дуже хороші.

Сподіваюся, що через економічні проблеми європейські клуби не зможуть витрачати по 80-100 млн євро на гравців і Погба залишиться в Манчестер Юнайтед. Думаю, він єдиний гравець світового класу в Манчестер Юнайтед. Два роки тому таким був ще й Де Хеа", – відзначив Невілл.