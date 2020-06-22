5 головних інтриг Серії А

Джерело - Чемпіон.

Італійський футбол вийшов з карантину, і вже навіть відомий володар Кубка. Наполі за 2 матчі після паузи забив 1 м'яч, але цього вистачило, щоб вийти у фінал Коппи і обіграти в ньому Ювентус в серії пенальті. Ріно Гаттузо взяв перший трофей в кар'єрі і, по суті, виконав завдання на сезон - Наполі в єврокубках. А ось для інших тренерів все тільки починається.

Інтрига №1: хто стане чемпіоном

Головні претенденти: Ювентус, Лаціо і Інтер

У дебютному сезоні в Юве Мауріціо Саррі вже упустив два трофеї: туринці програли Лаціо в матчі за Суперкубок Італії і поступилися Наполі в боротьбі за Кубок. Але про ці невдачі згадають тільки в тому випадку, якщо Ювентус провалиться і в чемпіонаті. Бьянконері 8 років поспіль беруть скудетто - якщо Саррі не доб'ється успіху в Серії А, то цілком може залишитися без роботи.

Після 26 турів Юве випереджає Лаціо на 1 очко, а Інтер - на 9, але у команди Антоніо Конте є матч в запасі. Інтер в цій боротьбі - аутсайдер, коефіцієнт Parimatch на чемпіонство нерадзуррі - 11.0. Міланці йшли нарівні з конкурентами ще за кілька тижнів до карантину, але поразки від Лаціо і Інтера відкинули їх на третє місце з мінімальними шансами на успіх.

Інтеру потрібно диво, а ось Ювентус і Лаціо повинні сподіватися виключно на себе. Команда Сімоне Індзагі двічі в цьому сезоні обіграла туринців, програє в чемпіонаті рідше, ніж Юве (2 поразки проти 3), забиває більше і пропускає менше, але йде другою. Порівнювати календарі претендентів на титул, напевно, немає сенсу - матчі Кубка показали, що після паузи буде багато непередбачуваних результатів. Можливо, вирішальним моментом сезону стане зустріч Ювентуса і Лаціо в Турині в 34 турі. У будь-якому випадку аналітики Parimatch впевнені, що Юве не упустить лідерство: 1.40 на чемпіонство команди Саррі, 3.00 - на третій титул в історії Лаціо.

Інтрига №2: хто отримає путівку в Лігу чемпіонів

Головні претенденти: Аталанта і Рома

Теоретично Інтер може випасти з четвірки, але давайте припустимо, що команда Антоніо Конте обійдеться без катастрофи в кінці сезону. За четверте місце, судячи з усього, будуть боротися Аталанта і Рома. У Наполі, звичайно, заявляють, що теж хочуть в четвірку, але команді Ріно Гаттузо буде непросто - вона відстає від на 6 очок Роми, яка йде п'ятою.

Аталанта проводить черговий видатний сезон. За підсумками минулого чемпіонату бергамаски вперше потрапили в Лігу чемпіонів і зараз цілком впевнено почувають себе серед лідерів. За втраченими очками Аталанта випереджає Рому на 6 пунктів, має перевагу за особистими зустрічами, вигравши двічі (2:0, 2:1). Серед мінусів - календар. Аталанті ще грати з Лаціо, Наполі, Ювентусом і Інтером. Але і у Роми суперники ті ж - за винятком Лаціо (римське дербі в січні завершилося нічиєю 1:1).

Рома пішла на паузу з 2 перемогами поспіль, але до цього не вигравала 4 тури - команді Паулу Фонсеки дуже не вистачає стабільності. Аталанта в чемпіонаті програла один з останніх 9 матчів, а в Лізі чемпіонів знищила Валенсію. У цій ситуації все в руках команди Джан П'єро Гасперіні, і експерти Parimatch в ній не сумніваються: 1.20 на Аталанту в ЛЧ, 3.50 - на Рому.

Інтрига №3: ​​хто потрапить в Лігу Європи

Головні претенденти: Мілан, Верона, Парма, Болонья

Для Мілана потрапляння в єврокубки стане мінімальною компенсацією в черговому проваленому сезоні - керівництво амбітно заявляло про Лігу чемпіонів, але знову нічого не вийшло. Для всіх інших команд, які йдуть близько зони єврокубків, сьоме місце і путівка в ЛЄ буде величезним успіхом. Робити прогноз неймовірно складно ще й тому, що щільність у таблиці величезна - навіть йде 13-й Фіорентина відстає від сьомого місця всього на 6 очок.

Найцікавіше питання - чи вийде у Мілана? Ризикнемо припустити, що ні, та й не потрібно - все-таки чергову перебудову краще проводити, зосередившись на одному турнірі.

Інтрига №4: хто вилетить

Головні претенденти: Брешія, Спав, Лечче, Дженоа, Сампдорія

Брешія відстає від рятівного 17 місця на 9 очок, і навіть президент клубу Массімо Челліно не вірить в успіх. У Спала ситуація схожа - мінус 7.

Хто стане третім? Перед паузою Дженоа і Лечче пішли на поправку: генуезці програли один раз за 6 турів, салентіні видали серію з трьох перемог поспіль, але після карантину все може бути абсолютно інакше.

Проблеми у Сампдорії, проте керівництво вірить в досвід Клаудіо Раньєрі. В теорії складно може бути і Торіно, який пішов на карантин з сімома поразками поспіль, і Удінезе. Ситуація проясниться після декількох зіграних турів, а поки все дуже заплутано.

Інтрига №5: хто стане кращим бомбардиром

Головні претенденти: Чіро Іммобіле і Кріштіану Роналду

27 голів за 26 турів - бомбардир Лаціо Чіро Іммобіле задивляється на рекорд Серії А, що належить Гонсало Ігуаїна, який забив у чемпіонаті 2015/16 36 м'ячів.

Роналду відстає від італійця на 6 голів, але може поборотися за титул капоканонньєре, якщо поверне форму, в якій був до перерви - Кріштіану забив в 11 матчах Серії А поспіль.

Але, судячи з матчів Кубку, португалець поки далекий від оптимальних кондицій - Іммобіле потрібно цим користуватися і відриватися.