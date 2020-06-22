 Оновлено календар усіх турнірів УЄФА за участю збірних та клубів | Футбол | Champion.com.ua
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Оновлено календар усіх турнірів УЄФА за участю збірних та клубів

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Пандемія COVID-19 раніше змусила відкласти більшість матчів
Оновлено календар усіх турнірів УЄФА за участю збірних та клубів
#УАФ

Джерело - УАФ.

Виконком УЄФА за участі президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка затвердив нові дати проведення раніше перенесених змагань.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Чоловічі турніри УЄФА для збірних

Євро-2020

Стикові матчі

Півфінали: 8 жовтня 2020 року.

Фінали: 12 листопада 2020 року.

Фінальний турнір

Перенесено на 11 червня - 11 липня 2021 року.

Євро-2019/2021 серед молодіжних збірних U-21

Відбірний раунд

Завершиться у вересні, жовтні й листопаді 2020 року.

Груповий етап (Угорщина і Словенія)

Груповий етап: 24-31 березня 2021 року (чотири групи по чотири команди).

Фінальний турнір (Угорщина і Словенія)

Чвертьфінали, півфінали і фінал: 31 травня - 6 червня 2021 року.

Фінал: 6 червня 2021 року (Любляна).

Євро-2019/2020 серед юнаків U-19

Елітний раунд

2-8 вересня 2020 року.

Фінальний турнір (Північна Ірландія)

Груповий етап: 7-17 жовтня 2020 року.

Півфінали, фінал і матч за путівку на чемпіонат світу U-20: 11-14 листопада 2020 року.

Євро-2019/2020 серед юнаків U-17

Елітний раунд

Поточний статус: скасований.

Фінальний турнір (Естонія)

Поточний статус: скасований.

Товариські матчі

Осінні дати: 7-8 жовтня та 11-12 листопада 2020 року.

Ліга націй УЄФА-2020/2021

Груповий етап

Матчі групового етапу: 3-5 й 6-8 вересня, 10-11 й 13-14 жовтня, 14-15 й 17-18 листопада 2020 року.

Фінальна стадія

Поточний статус: на розгляді.

Кубок регіонів-2020/2021

Поточний статус: скасований.

Жіночі турніри УЄФА для збірних

Євро-2021 серед жінок

Кваліфікаційний раунд і стикові матчі

Поточний статус: перенесені.

Остання інформація: матчі групового етапу, що залишилися, пройдуть під час вікон ФІФА для матчів жіночих збірних у вересні, жовтні, листопаді та грудні 2020 року. Стикові матчі перенесені на квітень 2021 року.

Фінальний турнір (Англія)

Поточний статус: перенесений.

Остання інформація: перенесений на 6-31 липня 2022 року.

Євро-2019/2020 серед дівчат WU-19

Елітний раунд

Поточний статус: скасований.

Фінальний турнір (Грузія)

Поточний статус: скасований.

Євро-2019/2020 серед дівчат WU-17

Елітний раунд

12-20 вересня 2020 року.

Фінальний турнір* (Швеція)

Чвертьфінали, півфінали і фінал: 4-10 жовтня 2020 року.

- також служить кваліфікацією чемпіонату світу U-17.

Клубні турніри УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА-2019/2020

1/8 фіналу

7-8 серпня 2020 року: місце визначиться пізніше.

Чвертьфінали й півфінали (Лісабон)

Пари плей-офф зіграють у форматі одного матчу 12—15 серпня (1/4 фіналу) і 18—19 серпня 2020 року (1/2 фіналу) на стадіонах Ештадіу ду Бенфіка" й Жозе Алваладе.

Фінал (Лісабон)

23 серпня 2020 року: Ештадіу ду Бенфіка.

Ліга чемпіонів УЄФА-2020/2021

Попередній раунд

8-го й 11 серпня (у форматі одного матчу).

Перший відбірний раунд

18-19 серпня (у форматі одного матчу).

Другий відбірний раунд

25-26 серпня (у форматі одного матчу).

Третій відбірний раунд

15-16 вересня (у форматі одного матчу).

Раунд плей-оф

22-23 й 29-30 вересня.

Груповий етап

20-21 й 27-28 жовтня, 3-4 й 24-25 листопада, 1-2 й 8-9 грудня.

Дати наступних раундів не змінилися.

Ліга Європи УЄФА-2019/2020

1/8 фіналу

5-6 серпня: місце визначиться пізніше.

Чвертьфінали й півфінали (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф і Гельзенкірхен)

Пари плей-оф зіграють у форматі одного матчу 10—11 серпня (1/4 фіналу) і 16—17 серпня (1/2 фіналу).

Фінал (Кельн)

21 серпня 2020 року: Штадіон Кельн.

Ліга Європи УЄФА-2020/2021

Попередній раунд

20 серпня (у форматі одного матчу).

Перший відбірний раунд

27 серпня (у форматі одного матчу).

Другий відбірний раунд

17 вересня (у форматі одного матчу).

Третій відбірний раунд

24 вересня (у форматі одного матчу).

Раунд плей-оф

1 жовтня (у форматі одного матчу).

Груповий етап

22-го й 29 жовтня, 5-го й 26 листопада, 3-го й 10 грудня.

Дати наступних раундів не змінилися.

Ліга чемпіонів УЄФА-2019/2020 серед жінок

Чвертьфінали й півфінали (Більбао й Сан-Себастьян)

Пари плей-оф зіграють у форматі одного матчу 21-22 серпня (1/4 фіналу) і 25-26 серпня (1/2 фіналу) на стадіонах Сан-Мамес і Аноета.

Фінал (Сан-Себастьян)

30 серпня 2020 року: Аноета.

Ліга чемпіонів УЄФА-2020/2021 серед жінок

Міні-турніри відбірного раунду

7-13 жовтня.

1/16 фіналу

11-12 й 18-19 листопада.

1/8 фіналу

3-4 й 10-11 березня.

Чвертьфінали

23-24 березня й 31 березня - 1 квітня.

Півфінали

24-25 квітня й 1-2 травня.

Фінал (Гетеборг)

16 травня 2021 року.

Суперкубок УЄФА-2020 (Будапешт)

24 вересня: Пушкаш-Арена (Будапешт*).

* - спочатку повинен був проходити в Порту.

Юнацька ліга УЄФА-2019/2020

1/8 фіналу

16 серпня (Ньйон).

Фінальний турнір

Чвертьфінали: 18-19 серпня (Ньйон).

Півфінали: 22 серпня (Ньйон).

Фінал: 25 серпня (Ньйон).

Футзальні турніри УЄФА

Євро-2022 з футзалу

Стикові матчі кваліфікації

2-11 листопада 2020 року.

Груповий етап і стикові матчі

6 грудня 2020 року - 17 листопада 2021 року.

Остання інформація: нові дати на розгляді.

Фінальний турнір (Нідерланди)

Поточний статус: запланований.

Остання інформація: фінальний турнір запланований на 19 січня - 6 лютого 2022 року в Нідерландах.

Чемпіонат світу-2020 з футзалу 

Стикові матчі кваліфікації

2-11 листопада 2020 року.

Ліга чемпіонів УЄФА-2019/2020 з футзалу

Фінальний турнір (Барселона*)

Півфінали, матч за третє місце й фінал: 8-11 жовтня 2020 року.

* - Мінськ, який спочатку повинен був приймати фінальну стадію, проведе її в наступному сезоні — у квітні 2021 року.

Євро-2022 з футзалу серед жінок

Попередній раунд

4-9 травня 2021 року.

Основний раунд

19-24 жовтня 2021 року.

Фінальна стадія

24-27 березня 2022 року.

Євро-2021 з футзалу серед юнаків U-19

Фінальний турнір

1-7 листопада 2021 року.

Раніше, в МОЗ дозволили відновлення сезону у Першій лізі.

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