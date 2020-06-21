Шахтар Вернидуба не зміг здолати Рух у 14 турі чемпіонату Білорусі

Підопічні Вернидуба відстають від БАТЕ на чотири очки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у 14-му турі чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар зіграв внічию з брестським Рухом.

Перший тайм матчу був без забитих голів. А от у другому таймі Діалло вивів вперед гостей. Підопічні Вернидуба досить швидко зрівняли рахунок.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

14 тур, 21 червня

Шахтар - Рух 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Діалло, 1:1 - 76 Лисакович

Раніше, БАТЕ на класі переграв Білшину у 14 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Мілевський допоміг Динамо перемогти Городею в 14 турі чемпіонату Білорусі.