Шахтар Вернидуба не зміг здолати Рух у 14 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 червня, у 14-му турі чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар зіграв внічию з брестським Рухом.
Перший тайм матчу був без забитих голів. А от у другому таймі Діалло вивів вперед гостей. Підопічні Вернидуба досить швидко зрівняли рахунок.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
14 тур, 21 червня
Шахтар - Рух 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 72 Діалло, 1:1 - 76 Лисакович
Раніше, БАТЕ на класі переграв Білшину у 14 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, Мілевський допоміг Динамо перемогти Городею в 14 турі чемпіонату Білорусі.