 Динамо - Колос: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Колос: прев'ю матчу УПЛ

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Динамо - Колос: прев'ю матчу УПЛ
#Динамо, #Колос

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур, 22 червня

Динамо - Колос

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 110 матчів в УПЛ.

Всього зіграно 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 6-0 – в УПЛ

На полі Динамо – 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Динамо – 03.03.2020. 21-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Динамо – Колос – 2:0

Голи: 1:0 – Ф. Соль (41), 2:0 – В. Циганков (54).

Цікаві факти та можливі події

Динамо при Олексію Михайличенку може забити 200-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Динамівці на своєму полі з 4 травня 2019 року забивають голи в УПЛ впродовж 17-ти матчів – 31 м’яч.

Загалом гольова серія Динамо з 24 листопада минулого року триває в Чемпіонаті 12 ігор – 26 голів.

Динамо може зазнати 30-ї домашньої поразки в УПЛ, а Колос – 10-ї гостьової.

Безпрограшна домашня серія динамівців триває в Чемпіонаті 4 гри: +3=1.

Колос утримує 2 клубні рекордні гостьові серії в УПЛ, які тривають по 11 ігор: безнічийну – 2 перемоги і 9 поразок та пропускну – 25 голів.

Ковалівці зберігають і загальні 2 клубні рекордні серії в УПЛ: програшну, яка триває 6 ігор та пропускну – 9 ігор.

Колос не може забити гол в УПЛ впродовж 280-ти хвилин.

Гольовий серіал Віталія Буяльського (Динамо) триває в УПЛ 3 гри – 4 м’ячі.

20-й гол в УПЛ може забити Беньямін Вербич (Динамо).

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