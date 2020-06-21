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РБ Лейпциг попрощався з Тімо Вернером

Сьогодні 09:29 553 0
РБ Лейпциг попрощався з Тімо Вернером

Джерело - football24.ua.

Перед поєдинком проти Борусії Д керівництво РБ Лейпциг фактично попрощалося з Тімо Вернером, який після завершення сезону в Бундеслізі приєднається до лондонського Челсі.

Вернеру подарували фотокартину, але прощання з домашнім стадіоном важко назвати повноцінним – через пандемію коронавірусу вболівальники "биків" не змогли влаштувати овації своєму кумиру, адже відвідувати матчі заборонено.

До слова, Тімо не зміг врятувати Лейпциг від поразки. Героєм зустрічі став Ерлінг Холанд, який дублем допоміг Борусії перемогти (2:0).

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