 Десна - Зоря: прев'ю матчу 27 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Зоря: прев'ю матчу 27 туру УПЛ

Сьогодні 08:29 805 0
Десна - Зоря: прев'ю матчу 27 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур

Десна - Зоря

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 92 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 15 матчів: +5=3-7 м’ячі 16-25

На полі Десни – 8 матчів: +3=2-3 м’ячі 8-10

В УПЛ зіграно 4 матчі: +2=0-2 м’ячі 4-4

На полі Десни – 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 1-2

Попередній матч на полі Десни – 07.03.2020. 22-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Десна – Зоря – 1:0

Гол: О. Філіппов (37).

Зоря якщо забиває голи в УПЛ у ворота Десни, то по 2 м’ячі за гру.

Цікаві факти та можливі події

Десна утримує клубний рекорд, забиваючи голи в 7-ми поспіль матчах УПЛ – 17 м'ячів.

Зоря обходиться без нічиїх в Чемпіонаті з 19 жовтня минулого року 16 ігор поспіль: 11 перемог та 5 поразок.

Зоря може в Чемпіонатах на полях суперників може 60-й раз зіграти внічию.

Десна може в УПЛ 10-й раз зіграти внічию.

Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-го домашнього голу своїх підопічних (ще 1 м'яч).

Десна востаннє приймала суперників на своєму полі ще 7 березня.

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