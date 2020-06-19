Британська поліція конфіскувала автомобіль Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед потрапив в неприємну ситуацію

Поліція Великобританії конфіскувала автомобіль хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба - Роллс Ройс вартістю 365 тисяч євро.

Про це повідомляє The Independent.

Причиною є порушення Погба законів Великобританії щодо номерних знаків автомобілів.

Будь-який автомобіль, який протягом останнього року не менше 6 місяців перебував на території Великобританії, повинен мати британські номерні знаки. У Погба їх не було.

Погба зможе забрати своє авто після того, як виплатить штраф і зареєструє необхідні номерні знаки.

Раніше, Манчестер Юнайтед готовий підписати Вілліана.