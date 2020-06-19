Британська поліція конфіскувала автомобіль Погба

Джерело - sport.ua.
Поліція Великобританії конфіскувала автомобіль хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба - Роллс Ройс вартістю 365 тисяч євро.
Про це повідомляє The Independent.
Причиною є порушення Погба законів Великобританії щодо номерних знаків автомобілів.
Будь-який автомобіль, який протягом останнього року не менше 6 місяців перебував на території Великобританії, повинен мати британські номерні знаки. У Погба їх не було.
Погба зможе забрати своє авто після того, як виплатить штраф і зареєструє необхідні номерні знаки.
Раніше, Манчестер Юнайтед готовий підписати Вілліана.