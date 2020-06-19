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Оболонь-Бровар підсилилась двома захисниками

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Оболонь-Бровар підсилилась двома захисниками
#Оболонь-Бровар, #Перша ліга

Джерело - fcbrovar.obolon.uа.

Двоє центральних захисників Василь Білий та Олег Бородай стали гравцями київського клубу Оболонь-Бровар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисник Василь Білий підписав контракт з Оболонь Бровар до кінця сезону 2019/2020. Останнім місцем його роботи був ФК Алтай (Казахстан). Також мав досвід виступів за: Львів, Сталь, Верес, Рух та інші.

Центральний захисник Олег Бородай також підписав контракт з київським клубом до кінця  поточного сезону 2019/2020. Новачок обрав 57 номер. Останнім його клубом був краматорський Авангард. Також виступав за Зорю, Карпати та польський Гурнік.

Нагадаємо, стало відомо, як голосували клуби Першої ліги щодо рестарту сезону.

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