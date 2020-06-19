Оболонь-Бровар готується до відновлення Першої ліги

Двоє центральних захисників Василь Білий та Олег Бородай стали гравцями київського клубу Оболонь-Бровар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисник Василь Білий підписав контракт з Оболонь Бровар до кінця сезону 2019/2020. Останнім місцем його роботи був ФК Алтай (Казахстан). Також мав досвід виступів за: Львів, Сталь, Верес, Рух та інші.

Центральний захисник Олег Бородай також підписав контракт з київським клубом до кінця поточного сезону 2019/2020. Новачок обрав 57 номер. Останнім його клубом був краматорський Авангард. Також виступав за Зорю, Карпати та польський Гурнік.

Нагадаємо, стало відомо, як голосували клуби Першої ліги щодо рестарту сезону.