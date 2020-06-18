Матч Карпати - Олімпік може відбутися у Луцьку

Це рішення ще не затверджено

Джерело - Football Hib.

Матч 27-го туру УПЛ Карпати - Олімпік може відбудеться в Луцьку на стадіоні Авангард.

Про це повідомляє Football Hib.

Раніше, матч Карпати - Олімпік був перенесений з 20 на 21 червня 2020 року.

Час початку матчу залишилося незмінним - 17:00.

Втім, остаточне рішення щодо місця проведення матчу має бути затверджене УПЛ в суботу. Все залежить від дозволу місцевої влади провести матч на стадіоні: отримають його Карпати чи ні.

Нагадаємо, що Карпати вже пропустили три календарні матчі УПЛ через спалах коронавірусу в клубі. Команда тільки на цьому тижні вийшла з карантину і тому клуб попросив перенести матч з Олімпіком.