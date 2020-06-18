Матч Карпати - Олімпік може відбутися у Луцьку

Джерело - Football Hib.
Матч 27-го туру УПЛ Карпати - Олімпік може відбудеться в Луцьку на стадіоні Авангард.
Про це повідомляє Football Hib.
Раніше, матч Карпати - Олімпік був перенесений з 20 на 21 червня 2020 року.
Час початку матчу залишилося незмінним - 17:00.
Втім, остаточне рішення щодо місця проведення матчу має бути затверджене УПЛ в суботу. Все залежить від дозволу місцевої влади провести матч на стадіоні: отримають його Карпати чи ні.
Нагадаємо, що Карпати вже пропустили три календарні матчі УПЛ через спалах коронавірусу в клубі. Команда тільки на цьому тижні вийшла з карантину і тому клуб попросив перенести матч з Олімпіком.