 Матч Карпати - Олімпік може відбутися у Луцьку | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Карпати - Олімпік може відбутися у Луцьку

Сьогодні 22:10 578 0
Це рішення ще не затверджено
Матч Карпати - Олімпік може відбутися у Луцьку
#Карпати, #Олімпік

Джерело - Football Hib.

Матч 27-го туру УПЛ Карпати - Олімпік може відбудеться в Луцьку на стадіоні Авангард.

Про це повідомляє Football Hib.

Раніше, матч Карпати - Олімпік був перенесений з 20 на 21 червня 2020 року.

Час початку матчу залишилося незмінним - 17:00.

Втім, остаточне рішення щодо місця проведення матчу має бути затверджене УПЛ в суботу. Все залежить від дозволу місцевої влади провести матч на стадіоні: отримають його Карпати чи ні.

Нагадаємо, що Карпати вже пропустили три календарні матчі УПЛ через спалах коронавірусу в клубі. Команда тільки на цьому тижні вийшла з карантину і тому клуб попросив перенести матч з Олімпіком.

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