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Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше

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Ігор Суркіс прокоментував війну з Росією
Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс вказав на різницю у поглядах з його братом Григорієм, який є депутатом Верховної Ради від партії ОПЗЖ.

Про це розповів сам власник київського клубу

"Брат мені допомагає. У нього величезний досвід, велика філософія. Він відійшов від клубного футболу, займався Євро-2012. Реально він мені допомагає, підтримує, іноді критикує.

У мене немає ніяких політичних поглядів. Війну треба припинити. Проти кого ми воюємо? Ми воюємо проти Росії. Брат і його партія не визнає? Я ж не брат, я висловлюю свою думку. Якщо ми приберемо російських найманців, можливо, це не сама армія, то нам буде простіше повернути наші землі.

І в політику я ніколи не збирався і не піду, бо не хочу брехати. Знаєте, як кажуть: всі політики брешуть, всі до єдиного. Напевно, і мій брат бреше там, де вигідно. Так воно працює. І у Франції, і скрізь", - розповів Суркіс.

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