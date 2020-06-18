Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше

Джерело - Чемпіон.
Президент Динамо Ігор Суркіс вказав на різницю у поглядах з його братом Григорієм, який є депутатом Верховної Ради від партії ОПЗЖ.
Про це розповів сам власник київського клубу
"Брат мені допомагає. У нього величезний досвід, велика філософія. Він відійшов від клубного футболу, займався Євро-2012. Реально він мені допомагає, підтримує, іноді критикує.
У мене немає ніяких політичних поглядів. Війну треба припинити. Проти кого ми воюємо? Ми воюємо проти Росії. Брат і його партія не визнає? Я ж не брат, я висловлюю свою думку. Якщо ми приберемо російських найманців, можливо, це не сама армія, то нам буде простіше повернути наші землі.
І в політику я ніколи не збирався і не піду, бо не хочу брехати. Знаєте, як кажуть: всі політики брешуть, всі до єдиного. Напевно, і мій брат бреше там, де вигідно. Так воно працює. І у Франції, і скрізь", - розповів Суркіс.