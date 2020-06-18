Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше

Ігор Суркіс прокоментував війну з Росією

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс вказав на різницю у поглядах з його братом Григорієм, який є депутатом Верховної Ради від партії ОПЗЖ.

Про це розповів сам власник київського клубу