Джерело - championat.com.
Португальський нападник Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль.
Про це повідомляє Goal.
У фінальному матчі Кубка Італії 2020 року Наполі обіграв туринський Ювентус і завоював трофей. В основний час матчу команди голів не забили. Відразу після закінчення другого тайму відбулася серія пенальті, в якій більш вдалими виявилися футболісти Наполі - 4:2.
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У поєдинку з Наполі Роналду вийшов на поле у стартовому складі Ювентуса і провів повний матч, але не брав участі в серії післяматчевих пенальті.
До цього Ювентус програв Лаціо (1:3) в матчі за Суперкубок країни.