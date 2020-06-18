 Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль | Футбол | Champion.com.ua
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Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль

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Ювентус програв фінал Кубка Італії
Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль
#Роналду, #Ювентус, #Кубок Італії

Джерело - championat.com.

Португальський нападник Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль.

Про це повідомляє Goal.

У  фінальному матчі Кубка Італії 2020 року Наполі обіграв туринський Ювентус і завоював трофей. В основний час матчу команди голів не забили. Відразу після закінчення другого тайму відбулася серія пенальті, в якій більш вдалими виявилися футболісти Наполі - 4:2.

Актуально: Наполі – Ювентус 0:0 (пен 4:2). Огляд матчу

У поєдинку з Наполі Роналду вийшов на поле у стартовому складі Ювентуса і провів повний матч, але не брав участі в серії післяматчевих пенальті.

До цього Ювентус програв Лаціо (1:3) в матчі за Суперкубок країни.

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