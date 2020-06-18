Ювентус програв фінал Кубка Італії

Португальський нападник Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль.

Про це повідомляє Goal.

У фінальному матчі Кубка Італії 2020 року Наполі обіграв туринський Ювентус і завоював трофей. В основний час матчу команди голів не забили. Відразу після закінчення другого тайму відбулася серія пенальті, в якій більш вдалими виявилися футболісти Наполі - 4:2.

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У поєдинку з Наполі Роналду вийшов на поле у стартовому складі Ювентуса і провів повний матч, але не брав участі в серії післяматчевих пенальті.

До цього Ювентус програв Лаціо (1:3) в матчі за Суперкубок країни.