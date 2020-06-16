Реал продав свого гравця у Вальядолід

Джерело - football24.ua.
Іспанський захисник Хаві Санчес підписав повноцінний контракт з Вальядолідом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Вальядолід, який належить екс-гравцю Реала Роналдо, спочатку орендував Хаві Санчеса, а тепер оформив повноцінний трансфер. Контракт розрахований до літа 2024 року.
Хаві Санчес був капітаном резервної команди мадридського Реала, а також залучався до ігор головної команди. За основу "вершкових" центрбек зіграв 5 поєдинків та забив один гол. У 70 матчах за Кастільї забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні Санчес встиг провести за Вальядолід лише два поєдинки, оскільки перебував у клубному лазареті через травму щиколотки.
Нагадаємо, Реал відмовився від трансферу Алаби.