Реал продав свого гравця у Вальядолід

Контракт розрахований до літа 2024 року

Іспанський захисник Хаві Санчес підписав повноцінний контракт з Вальядолідом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вальядолід, який належить екс-гравцю Реала Роналдо, спочатку орендував Хаві Санчеса, а тепер оформив повноцінний трансфер. Контракт розрахований до літа 2024 року.

Хаві Санчес був капітаном резервної команди мадридського Реала, а також залучався до ігор головної команди. За основу "вершкових" центрбек зіграв 5 поєдинків та забив один гол. У 70 матчах за Кастільї забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Санчес встиг провести за Вальядолід лише два поєдинки, оскільки перебував у клубному лазареті через травму щиколотки.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферу Алаби.