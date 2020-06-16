Динамо вирушило до Ужгорода на матч Кубка України

Джерело - ФК Динамо.
У вівторок, 16 червня, Динамо взяло курс на Ужгород, де наступного дня зіграє у півфінальному матчі Кубку України із Минаєм із передмістя обласного центру.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Біло-сині доберуться до місця призначення літаком із аеропорту Київ. До списку футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує у поєдинку з Минаєм, увійшли наступні гравці:
Актуально: Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Голкіпери: Бущан, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Піварич, Шабанов, Кендзьора;
Півзахисники: Циганков, Де Пена, Дуелунд, Буяльський, Шапаренко, Цитаїшвілі, Шепелєв, Вербич, Андрієвський, Караваєв;
Нападники: Русин, Соль, Каргбо.
Поєдинок Минай - Динамо відбудеться у середу, 17-го червня, у Минаї, що поблизу Ужгорода, на стадіоні Минай-Арена, початок о 14.00. Після матчу команда у повному складі літаком повернеться до Києва.
Нагадаємо, стало відомо, який телеканал покаже матч Минай – Динамо.