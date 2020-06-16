Динамо вирушило до Ужгорода на матч Кубка України

Гра відбудеться у середу

Джерело - ФК Динамо.

У вівторок, 16 червня, Динамо взяло курс на Ужгород, де наступного дня зіграє у півфінальному матчі Кубку України із Минаєм із передмістя обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Біло-сині доберуться до місця призначення літаком із аеропорту Київ. До списку футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує у поєдинку з Минаєм, увійшли наступні гравці:

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Піварич, Шабанов, Кендзьора;

Півзахисники: Циганков, Де Пена, Дуелунд, Буяльський, Шапаренко, Цитаїшвілі, Шепелєв, Вербич, Андрієвський, Караваєв;

Нападники: Русин, Соль, Каргбо.

Поєдинок Минай - Динамо відбудеться у середу, 17-го червня, у Минаї, що поблизу Ужгорода, на стадіоні Минай-Арена, початок о 14.00. Після матчу команда у повному складі літаком повернеться до Києва.

Нагадаємо, стало відомо, який телеканал покаже матч Минай – Динамо.