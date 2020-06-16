 Динамо вирушило до Ужгорода на матч Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі
Сьогодні 13:28 3419 1
Україна зіграє проти Росії у відборі до Євро
Сьогодні 20:25 494
The Ring не включив Усика у ТОП-10 оновленого рейтингу суперваговиків
Сьогодні 19:54 305
Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець
Сьогодні 18:42 881
Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів
Сьогодні 16:57 822
Гармаш у липні повернеться у Динамо – джерело
Сьогодні 12:10 1700
Фенербахче готує трансфер Морозюка
Сьогодні 10:59 2497 2
Дедишин: Федик – це український Нагельсманн
Сьогодні 09:48 1721
Суперник Ломаченка набрав солідну вагу під час карантину
Сьогодні 08:55 2555
Матчі Ліги Європи дограють у Німеччині
Сьогодні 08:12 1824
Блоги
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Вчора 08:35 1228
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1802
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 509
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
14.06.2020 13:01 699
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
14.06.2020 11:32 5729
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:25 Гандбол Україна зіграє проти Росії у відборі до Євро 494
20:10 Футбол Травмувалися Степаненко і Мораес 420
19:54 Бокс The Ring не включив Усика у ТОП-10 оновленого рейтингу суперваговиків 305
19:41 Футбол Легіонер Шахтаря одружився з фіналісткою конкурсу Міс Україна 967
19:26 Футбол Манчестер Юнайтед готовий підписати Вілліана 645
19:11 Футбол Колишній лідер Динамо влітку може переїхати до Росії 1158
18:56 Футбол Реал розглядає де Лігта в якості заміни Рамосу 446
18:42 Футбол Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець 881
18:28 Футбол Віцечемпіон світу залишить київське Динамо 898
18:13 Футбол Напередодні матчу з Динамо Минай посилився трьома новачками 1007
17:56 Футбол Динамо вказав суму, яку сьогодні буде перераховано ПФЛ 1223
17:43 Футбол Карпати просять змістити на вівторок матч з Олімпіком 952
17:30 Футбол Рудько: Був один конфлікт з Мораесом 1440
17:13 Футбол Динамо вирушило до Ужгорода на матч Кубка України 1076
16:57 Баскетбол Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів 822
16:42 Інше У Франції загинула 16-річна чемпіонка світу 2622
16:27 Футбол ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії 1392
16:10 Гандбол Помер титулований український гандбольний тренер 1518
15:55 Футбол Джеррард закликав встановити статую Клоппу після перемоги Ліверпуля в АПЛ 1547 1
15:45 Футбол Манчестер Юнайтед готовий викласти 150 млн євро за Фаті 1361
15:30 Футбол УПЛ – друга в Європі за кількістю пенальті 1371
15:15 Футбол Рудько: В останній рік роботи Блохіна більшу частину роботи виконував Ребров 1816
14:58 RunNews Її знайшли в кілометрі від стежки, - бігуни стали на захист організаторів Ультра-Трейл Куяльник 1174
14:57 Футбол Бєлік: Зміна тренера — стрес для Руху 1537
14:46 Футбол Барселона узгодила контракт з Тер Штегеном 1428

Динамо вирушило до Ужгорода на матч Кубка України

Сьогодні 17:13 1076 0
Гра відбудеться у середу
Динамо вирушило до Ужгорода на матч Кубка України
#Динамо, #Минай

Джерело - ФК Динамо.

У вівторок, 16 червня, Динамо взяло курс на Ужгород, де наступного дня зіграє у півфінальному матчі Кубку України із Минаєм із передмістя обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Біло-сині доберуться до місця призначення літаком із аеропорту Київ. До списку футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує у поєдинку з Минаєм, увійшли наступні гравці:

Актуально: Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Піварич, Шабанов, Кендзьора;

Півзахисники: Циганков, Де Пена, Дуелунд, Буяльський, Шапаренко, Цитаїшвілі, Шепелєв, Вербич, Андрієвський, Караваєв;

Нападники: Русин, Соль, Каргбо.

Поєдинок Минай - Динамо відбудеться у середу, 17-го червня, у Минаї, що поблизу Ужгорода, на стадіоні Минай-Арена, початок о 14.00. Після матчу команда у повному складі літаком повернеться до Києва.

Нагадаємо, стало відомо, який телеканал покаже матч Минай – Динамо.

Коментарі ()