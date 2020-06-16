Манчестер Юнайтед готовий викласти 150 млн євро за Фаті

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед серйозно налаштований підписати хавбека Барселони Ансу Фаті.
Про це повідомляє The Times.
МЮ готовий заплатити каталонцям за гравця 150 млн євро. Сума відступних за 17-річного півзахисника - 170 млн євро.
Також наголошується, що в Фаті зацікавлені Ньюкасл, Монако, Ніцца і дортмундська Боруссія.
Фаті є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла-Ліги він зіграв 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4 голами та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.