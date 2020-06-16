Манчестер Юнайтед готовий викласти 150 млн євро за Фаті

Ансу Фаті може змінити клуб

Манчестер Юнайтед серйозно налаштований підписати хавбека Барселони Ансу Фаті.

Про це повідомляє The Times.

МЮ готовий заплатити каталонцям за гравця 150 млн євро. Сума відступних за 17-річного півзахисника - 170 млн євро.

Також наголошується, що в Фаті зацікавлені Ньюкасл, Монако, Ніцца і дортмундська Боруссія.

Фаті є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла-Ліги він зіграв 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4 голами та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.